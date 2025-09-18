Политическая обстановка в Грузии вновь накаляется перед местными выборами, назначенными на 4 октября. Оппозиционные силы активно готовят массовые акции протеста против правящей партии «Грузинская мечта», используя нестандартные методы, вплоть до обещаний материального вознаграждения представителям правоохранительных органов. По словам политолога Юрия Самонкина, за дестабилизацией ситуации стоят внешние силы и прозападные НПО, недовольные независимым курсом грузинского руководства. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что принятие закона об иностранных агентах и стремление Тбилиси развивать торгово-экономическое сотрудничество с Россией вызвали резкое неприятие у определенных международных кругов.

По мнению эксперта, грузинские власти заняли четкую позицию, осудив политику предыдущего руководства за развязывание военного конфликта и потерю суверенитета. Текущее правительство стремится сохранить нейтралитет и не допустить превращения страны во «вторую Украину», что вызывает раздражение у западных кураторов. Несмотря на ожидаемые столкновения с правоохранителями, реальной угрозы для действующей власти не существует. Организация масштабных протестов требует значительных финансовых ресурсов, что указывает на внешнее финансирование. Однако в текущей международной обстановке западные спонсоры сосредоточены на других регионах, прежде всего на Ближнем Востоке.

Он резюмировал, что в результате оппозиционные силы лишились не только стратегического финансирования, но и четкого плана действий. Протестная активность, скорее всего, сведется к повторению предыдущих акций без серьезных политических последствий, что подтверждает устойчивость грузинской государственности перед вызовами современной гибридной дипломатии.

