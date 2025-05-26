Политолог Сардарян оценил инцидент с пощечиной Макрону от жены

Политолог Генри Сардарян иронично оценил инцидент с пощечиной французскому лидеру от супруги, который попал на камеры. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что Макрону этим напомнили об уважении к педагогам. Так, у Брижит Макрон нормально поставлен удар. Вероятно, именно это стало причиной того, что глава Елисейского дворца и тренируется в зале, поскольку его жена в хорошей форме.

Ранее профайлер Анищенко заявил, что пощечина жены Макрону не была постановочной.