Профайлер Анищенко оценил эмоции Макрона и его жены после пощечины

По словам профайлера Ильи Анищенко, пощечина Брижит Макрон супругу была искренней и не являлась постановочной. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что прежде всего реакция у Макрона выглядела как искренняя, то есть он старался защититься рукой, оттолкнуть ее руку. После он искренне испугался, когда заметил, что дверь самолета уже открыта. Позже у Макрона были поджаты губы, он недоволен, лицо и губы супруги тоже были напряжены, то есть она тоже чем-то недовольна.

По мнению эксперта, сам президент Франции пытался «исправить» неловкую ситуацию неестественной широкой улыбкой, как и во время инцидента с салфеткой, то есть хочется выглядеть сильным, чтобы никто не заметил его испуга и стыда.

Он отметил, что между супругами произошел какой-то конфликт, более того, пощечины как таковой не было, Брижит всего лишь толкнула мужа.

Ранее психолог Маремпольская заявила, что пощечина Макрону раскрыла главную тайну отношений президента Франции с женой.