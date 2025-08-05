Политолог Сардарян оценил ультиматум Трампа
Политолог Сардарян оценил ультиматум Трампа
Фото: [Соцсети]
Генри Сардарян, декан факультета управления и политики МГИМО, прокомментировал в эфире радио Sputnik ультиматум, выдвинутый России президентом США Дональдом Трампом. Эксперт дал критическую оценку такой тактике.
По мнению Сардаряна, сама природа ультиматума крайне рискованна. Он пояснил, что, если оппонент отвечает отказом, сторона, выдвинувшая ультиматум, лишается пространства для дипломатического маневра и оказывается вынужденной эскалировать конфликт. Политолог считает, что подобный шаг имеет смысл только в одном случае: когда инициатор уже абсолютно уверен в необходимости конфликта и сознательно к нему стремится.
Сардарян также указал на важный просчет Трампа: по его оценке, американский президент не понимает внутренней политической динамики в России. Эксперт подчеркнул, что наиболее активная часть российского общества открыто задается вопросами о терпении и необходимости более жесткого ответа.
По словам эксперта, ультиматум Трампа представляется ошибочной и опасной тактикой. Он не только сужает возможности для диалога, загоняя стороны в угол, но и демонстрирует непонимание ключевых внутрироссийских факторов. Это создает высокие риски неконтролируемой эскалации, особенно на фоне роста общественных настроений в России, требующих более жесткой позиции. Если цель не была изначально военной, такой подход стратегически проигрышен.
Ранее издание Reuters заявило, что Путин не отступит перед ультиматумом Трампа.