Политолог Сардарян оценил ультиматум Трампа

По мнению Сардаряна, сама природа ультиматума крайне рискованна. Он пояснил, что, если оппонент отвечает отказом, сторона, выдвинувшая ультиматум, лишается пространства для дипломатического маневра и оказывается вынужденной эскалировать конфликт. Политолог считает, что подобный шаг имеет смысл только в одном случае: когда инициатор уже абсолютно уверен в необходимости конфликта и сознательно к нему стремится.

Сардарян также указал на важный просчет Трампа: по его оценке, американский президент не понимает внутренней политической динамики в России. Эксперт подчеркнул, что наиболее активная часть российского общества открыто задается вопросами о терпении и необходимости более жесткого ответа.

По словам эксперта, ультиматум Трампа представляется ошибочной и опасной тактикой. Он не только сужает возможности для диалога, загоняя стороны в угол, но и демонстрирует непонимание ключевых внутрироссийских факторов. Это создает высокие риски неконтролируемой эскалации, особенно на фоне роста общественных настроений в России, требующих более жесткой позиции. Если цель не была изначально военной, такой подход стратегически проигрышен.

Ранее издание Reuters заявило, что Путин не отступит перед ультиматумом Трампа.