Путин, скорее всего, проигнорирует санкционный ультиматум Трампа

Владимир Путин не собирается уступать санкционному давлению США, несмотря на ультиматум Дональда Трампа, срок которого истекает в пятницу, 8 августа. Позиция Кремля остается жесткой — дальнейшие ограничения не повлияют на стратегию Москвы. Об этом сообщает Reuters.

Российский лидер не намерен подчиняться требованиям Вашингтона, даже если срок ультиматума истекает уже 8 августа. Источники Reuters, близкие к Кремлю, утверждают: Путин считает, что новые санкции не окажут серьезного влияния на страну после многолетнего давления.

Его решимость продолжать военную операцию на Украине продиктована уверенностью в победе. Два собеседника агентства отметили: хотя Путин не хочет обострять отношения с Трампом, территориальные цели для него важнее возможного сближения с Западом.

По данным Reuters, Москва планирует закрепить контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями, после чего предложить переговоры. Однако текущие диалоги с Киевом, по словам одного из источников, носят формальный характер — реально обсуждаются лишь гуманитарные вопросы.

На этом фоне в Москву 6-7 августа приедет спецпосланник США Стивен Уиткофф. Официально его визит связан с гуманитарной ситуацией в Газе, но американские СМИ считают, что главная цель — убедить Россию согласиться на перемирие.

Ранее сообщалось о том, что Россия осудила угрозы США в отношении Индии из-за закупок российской нефти.