По словам декана факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряна, всем известно, что единственной страной, с которой надо обсуждать украинский конфликт и пути выхода из него, является США, поскольку они за этим всем стоят. Об этом сообщило радио Sputnik.

Он добавил, что именно у Вашингтона имеются все ресурсы для остановки боевых действий на территории Незалежной или их нового запуска.

По мнению политолога, ситуация с Европой – это своего рода политическое «Спокойной ночи, малыши». Потому что сзади их сидит человек, у которого они на руку нанизаны и он ими двигает.

Ранее политолог Михаил Павлив заявил, что отставки в правительстве Украины объясняются ультиматумом США.