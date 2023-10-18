Политолог Сатановский считает ООН виновным в многолетнем покровительстве ХАМАС

Наземная операция Израиля в секторе Газа должна начаться в ближайшие дни. Иерусалим рекомендует мирным жителям подчиненной ХАМАС территории перейти в южную ее часть. По словам политолога Евгения Сатановского, у еврейского государства отсутствует конфликт с «исламским миром», а есть лишь война с группировкой ХАМАС. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что остановить войну можно только при уничтожении армией Израиля укрепрайона Газы и изгнании оттуда боевиков, и после этого еврейское государство должно самостоятельно заняться ее развитием и обустройством.

По мнению политолога, корни конфликта уходят в то время, когда Израиль отдал анклав в руки Ясира Арафата.

Он уточнил, что это было не столько глупостью, сколько преступлением.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».