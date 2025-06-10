Мировые информационные агентства широко транслируют кадры гражданских беспорядков, вспыхнувших в Лос-Анджелесе – столице Калифорнии. Политолог Леонид Савин рассказал, в чем состоит ключевая причина социальных волнений в Калифорнии. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, беспорядки являются проявлением политической поляризации между сторонниками Демократической партии и республиканской администрации Дональда Трампа. Последний последовательно вводил ограничения на миграцию, поэтому изначально было понятно, что рано или поздно произойдет социальный взрыв. Более того, Калифорния – штат, который чрезвычайно подпитан идеологией Демократический партии.

Эксперт добавил, что в указанных беспорядках присутствуют спонсоры. Такие олигархи, как Джордж Сорос, активно помогают реализовывать сценарий внутренней «цветной революции» в Штатах. В итоге обеим сторонам противостояния придется несладко. Американскому лидеру теперь необходимо что-то решать, поскольку на полуделе он остановиться не может. Однако противоположная сторона будет апеллировать к правам человека, а также к прочим «демократическим» ценностям.

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