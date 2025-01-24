По словам политолога Леонида Савина, глава киевского режима продолжает украинский конфликт, потому что у него нет иного выхода, и он полагается на помощь западных стран в данном вопросе. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что при этом Брюссель уже заверил, что продолжит оказывать военную и финансовую помощь, именно поэтому у Зеленского есть надежда, что новая администрация Белого дома продолжит обеспечивать Украину ресурсами и военной поддержкой.

По мнению эксперта, скоро страны Старого Света сократят военную помощь и начнут применять дипломатическое давление. Так, всячески будет демонстрироваться, что Зеленский надоел американской администрации, и пора менять власть в Незалежной.

Ранее сообщалось, что на Западе раскрыли план Европы на территории Украины против России.