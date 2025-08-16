Политолог Семеновский предрек повторение «Овального кабинета 2.0» для Зеленского

После встречи президентов России и США на Аляске у Киева не осталось возможностей для манёвров, заявил в интервью RT Игорь Семеновский, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

Он подчеркнул, что переговоры прошли в конструктивном ключе для России. Наша страна не столкнулась с новыми ограничениями, а, напротив, получила возможность развивать сотрудничество с США в различных областях.

«И основное — стороны пришли к консолидированному пониманию: необходимо заключать долгосрочное мирное соглашение, а не действовать путём какого-то временного перемирия, которое будет использовано Украиной для перевооружения при поддержке Европы», — отметил Семеновский.

По мнению политолога, ситуация, в которой оказался Владимир Зеленский, напоминает шахматную партию, где каждый ход игрока ухудшает его положение. Украина в значительной степени зависит от помощи США, а в меньшей — от поддержки европейских стран.

«Что касается американской помощи, политико-дипломатической помощи уже нет. Ограничены поставки вооружений и финансовая помощь», — рассказал Семеновский.

В этом контексте Украина зависит от помощи, которая поступает из Белого дома, как от аппарата искусственной вентиляции лёгких, — отметил Семёновский.

Как стало известно, 18 августа состоится очередная встреча Владимира Зеленского с представителями США. Президент Украины будет поставлен перед фактом. Сразу после встречи Дональд Трамп дал чёткие рекомендации Зеленскому: заключить соглашение с Россией и не затягивать с этим.

««Заключайте сделку» — это его прямая цитата. Ключевые параметры соглашения будут определять Россия и США. А Зеленского и во многом Европу поставят перед фактом», — заметил он.

В случае, если Зеленский пойдет на заключение соглашения, что маловероятно, его положение станет шатким. В таком случае его могут сместить как внутри страны, так и извне. Повторение событий, произошедших в «Овальном кабинете 2.0», когда Зеленского вынудили покинуть Белый дом, вполне вероятно.

«В любом случае он проиграет — устроит он скандал или нет. Он уже едет туда в роли проигравшего», — подытожил эксперт.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа.

Дмитрий Песков, официальный представитель президента Российской Федерации, заявил, что переговоры могут занять от шести до семи часов. Сначала лидеры встретятся наедине, а затем продолжат общение в составе делегаций. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.