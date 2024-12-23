Песков: Путин обсудил с Фицо ситуацию на Украине и проблемы с поставкой газа в Европу

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо обменялись мнениями о ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля отметил, что Путин объяснил гостю свою позицию по текущей ситуации в соседнем государстве.

Кроме того, передает ТАСС, лидеры двух стран также обсудили усугубившиеся отношения между сторонами.

«Удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые, скажем так, существенно пострадали из-за действий предыдущих властей Словакии. Поговорили также по делам энергетики, по делам газовым», — сказал Песков.

Комментируя ситуацию с поставками газа в Европу, представитель Кремля отметил, что она остается сложной, так как ресурсы поставляются транзитом через территорию Украины. Песков уточнил, что этот вопрос требует особого внимания в текущей ситуации в Европе.

О том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву, стало известно вечером 22 декабря.

Ранее евродепутат от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву «лучшей пощечиной Зеленскому за заносчивость».