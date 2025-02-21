Политолог Сергиенко назвал цель переговоров РФ и США

По словам политолога Владимира Сергиенко, американский лидер Дональд Трамп осознал, что мир будет многополярен, и в случае, если предстоит схватка в проигрышной ситуации, то тогда надо возглавить этот многополярный мир. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что сегодня российско-американские переговоры к Киеву имеют минимальное отношение, поскольку это жизнь человечества лет на полвека вперед.

По мнению эксперта, одним из ключевых козырей является приход к власти в Штатах прагматиков. Если правила выстраивать вокруг морали – она у Москвы и Вашингтона разная. При этом в последнее время отсутствуют разговоры о ядерной войне, что уже свидетельствует о подвижках в положительную сторону.

Ранее также кандидат в президенты Польши заявил о помощи в переговорах с Путиным.