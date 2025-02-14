По словам политолога Владимира Сергиенко, Евросоюз сегодня является сборищем политиков, которые друг друга ненавидят. Имеется часть, которой необходимо переобуться, а есть те, кто ведет определенную линию. Ось консерваторов, то есть Австрия, Италия, Франция, Словакия, Венгрия, давит все сильнее, однако сам факт консерватизма поощряется США. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что начинающаяся тарифная война Вашингтона с Брюсселем заставит переобуться тех, кто хочет остаться на плаву.

По мнению эксперта, великое европейское переобувание началось, и в преддверии торговой войны Европа начнет отдаляться от Незалежной.

Ранее сообщалось, что Европа потребовала участия в переговорах о завершении конфликта на Украине.