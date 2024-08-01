Политолог Шаповалов заявил, что обмены заключенными между Россией и США необходимы

В Калининграде приземлился самолет Aн-148-100E, который ранее был задействован при обменах заключенными России и США, в частности Виктора Бута, для крупного обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией. По словам политолога Владимира Шаповалова, Москва в данном отношении всегда исходит из позиции гуманизма. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что в качестве примера можно назвать знаменитые обмены периода холодной войны между СССР и западными странами, данная практика была довольно широко распространена.

По мнению эксперта, в такой ситуации не совсем корректно говорить о равнозначных обменах, так как Москва в рамках данного обмена решает вопросы защиты собственных граждан, их вызволения из заключения.

Он добавил, что в обмен осужденного в РФ за шпионаж американского журналиста Эвана Гершковича на Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, вполне соответствует поставленным задачам.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что обмен заключенными между Россией и США прошел успешно.