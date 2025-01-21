Политолог Шатилов дал оценку независимости Дональда Трампа

По словам политолога Александра Шатилова, американский лидер Дональд Трамп воспринимает политику как «область возможного», поэтому часть его предвыборных заявлений воплотить в жизнь весьма сложно. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что глава Белого дома планирует фактически перестроить всю внутреннюю политику и экономику Штатов, однако анонсируемые им меры для достижения заявленных итогов выглядят рискованно, прежде всего это приобретение Гренландии и Панамского канала вооруженным путем. В целом подобные заявления можно воспринимать только в качестве элемента морального давления на европейских партнеров.

По мнению эксперта, еще больше вопросов вызывает обещание Трампа прекратить украинский конфликт на следующий день после инаугурации. Однако такой вариант развития событий маловероятен, поскольку здесь важнее политическая воля не США, а России.

Он добавил, что при Трампе могут наблюдаться подвижки в плане ужесточения миграционной политики и сворачивания ложной толерантности, усиления внешнеполитического курса, ставки на силу. В целом президент Штатов серьезно зависит от американской аристократической элиты, поэтому его свобода действий будет ограничена рамками, которые ему обозначат.

Ранее в Госдуме заявили об отсутствии плана у Трампа по урегулированию украинского конфликта.