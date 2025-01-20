В Госдуме заявили об отсутствии плана у Трампа по урегулированию украинского конфликта

По словам члена комитета ГД РФ по международным делам Розы Чемерис, у администрации президента США Дональда Трампа нет какого-либо конкретного плана действий по урегулированию украинского конфликта.

Чемерис отметила, как пишет РИА Новости, важно именно то, что Трамп будет делать после инаугурации. Политик уверена, что чудес ждать не стоит, особенно если учесть тот факт, что многословная риторика Трампа в отношении украинского конфликта на Украине сошла на нет.

Пока лишь, говорит Чемерис, Трамп видит свое возвращение в Белый дом как триумфальное событие и дает понять, что это – международный триумф.

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила помилования Байденом членов семьи с анектодом.