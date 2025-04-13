Он уточнил, что у многих государств имеется опыт гражданских войн, и у России указанный опыт есть именно на данной территории. В 20-е годы весьма жестоко воевали на Дальнем Востоке и на Украине. Однако люди после этого нашли силу, чтобы договориться.

По мнению эксперта, сегодня украинцы как раз являются теми, кто, как в фильме «Свадьба в Малиновке», снимает шапку, то есть подстраивается под власть с целью обеспечить себе спокойствие и пережить такой страшный период.

Ранее была раскрыта судьба украинцев, собирающихся воевать с Россией.