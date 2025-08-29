Решение Владимира Зеленского разрешить молодым людям от 18 до 22 лет свободно выезжать за границу продолжает активно обсуждаться в украинском обществе. Этот, на первый взгляд, смягчающий жест в условиях военного положения имеет глубокий подтекст и объясняется сложившейся демографической реальностью. Как пояснила председатель Союза политэмигрантов Украины Лариса Шеслер, эта мера во многом является вынужденной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, за годы конфликта значительная часть молодых мужчин этого возраста уже покинула страну. Еще в 2022 году, когда был введен запрет на выезд для совершеннолетних, многие родители спешно вывозили за границу семнадцатилетних сыновей. Таким образом, к настоящему моменту мобилизационный ресурс в этой возрастной группе практически исчерпан, и официальное разрешение на выезд лишь фиксирует свершившийся факт.

По мнению эксперта, главным последствием этой ситуации для государства стал массовый неучтенный отъезд сотен тысяч потенциальных призывников. Новое правило призвано исправить этот системный сбой. Теперь, пересекая границу, молодой человек обязан предъявить документы о воинском учете. Это позволяет властям наконец получить точные данные о тех, кто ранее уехал нелегально и оставался «невидимым» для военкоматов.

Она добавила, что еще одним серьезным последствием стала катастрофическая ситуация в высшей школе. По словам эксперта, в старших классах остаются считанные юноши, а украинские вузы столкнулись с провальным набором. Разрешение на выезд, как ни парадоксально, может немного улучшить ситуацию, дав возможность тем, кто не уехал заранее, поступить в зарубежные университеты. Однако и студенты, и их родители сомневаются в долговечности этого решения, опасаясь, что в любой момент разрешение может быть отменено.

Политолог резюмировала, что, таким образом, указ Зеленского вряд ли преследует электоральные цели или спровоцирует новую волну эмиграции — она уже произошла стихийно. Это, скорее, попытка упорядочить сложившееся положение дел, вернуть государству контроль над миграционными процессами и хотя бы частично восполнить данные о сотнях тысяч молодых людей, уже находящихся за рубежом.

Ранее экс-депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Киев разрешил выезд революции для повышения демографии в ЕС.