Российско-китайские отношения сегодня — предмет жарких дискуссий. Прогнозы экспертов варьируются от продолжения линии крепкой дружбы двух стран и взаимовыгодного партнерства до поглощения Китаем всего экономического и политического сектора РФ.

Член Экспертного клуба «Дигория», политолог Анна Ширинкина уверена, что взаимоотношения Китая и России во всех сферах будут только усиливаться.

«Россия остается одним из ключевых международных факторов, поддерживающих многостороннюю вовлеченность КНР, не считая это угрозой для себя. Все потому, что Россия, как и Китай, искренне верит в многополярный мир. Сложно сказать, будет ли Пекин открыто поддерживать Москву, но бесспорно, что мы будем представлять для китайцев особый интерес в обозримой перспективе», — говорит Ширинкина в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Как подтверждение этому Анна называет регулярные контакты между Москвой и Пекином на высоком уровне, а также показатели торговли, взаимные инвестиции, культурный и образовательный обмен двух стран. Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин добавил, что после избрания Си Цзинпина генеральным секретарем КНР в 2012 году лидеры двух государств начали широкое сотрудничество в сферах дипломатии, торговле и безопасности.

«С самого начала руководства страной Си установил курс на возрождение Китая и укрепление суверенитета страны в Азии, что привело к конфликтам с США и их главным сателлитом в Азии, Японией», — сказал политолог в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как отмечает Колчин, Россия и Китай еще до 2020 года находились в похожей ситуации: если против Москвы Вашингтон формировал военные структуры в Европе, то против Пекина — развивал базы недружественных Поднебесной государств.

«Этому способствовало благотворное сотрудничество Си и Путина, а последний визит главы КНР в Россию подтвердил единство стран по важнейшим глобальным вопросам. С 2012 года по 2023 прошло уже более 10 лет, и мы увидели, как Россия восстановила свой геополитический цивилизационный путь, а Китай укрепил свою историческую миссию», — резюмирует Колчин.

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