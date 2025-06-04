По словам политолога Грегора Шпицена, конец для Незалежной неизбежен, и вопрос заключается лишь в том, сколько ей еще осталось времени и на сколько она сможет еще продлить собственную агонию. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что лидеры стран Старого Света не теряют надежду, что сумеют переубедить главу Белого дома Дональда Трампа изменить позицию и перейти от позиции миротворца к позиции ястреба, так как без него у Евросоюза нет сил.

По мнению эксперта, можно сколько угодно рассказывать, что ФРГ является ведущей экономикой Евросоюза, а бундесвер — второй или третьей армией Североатлантического альянса, однако все немецкие поставки Киеву могут в лучшем случае сыграть роль припарки при смертельной болезни.

Он подчеркнул, что темпы военного строительства в Германии — это даже не смешно, поскольку немецкая промышленность может создавать максимум шесть танков Leopard ежемесячно при мобилизации всех мощностей, а Россия собирает 30 танков.

Ранее сообщалось, что Германия допустила возможные поставки Украине дальнобойного оружия через несколько недель.