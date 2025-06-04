Германия допустила возможные поставки Украине дальнобойного оружия через несколько недель

Берлин уже через несколько недель может передать Киеву в рамках совместного украино-немецкого проекта дальнобойное вооружение. Такое заявление сделал Борис Писториус, глава Министерства обороны Германии. Его слова привел ТАСС.

По словам министра, преимущества нового формата сотрудничества Германии и Украины в том, что поставки для ВСУ в виде дальнобойных систем могут быть сделаны более оперативно.

«Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», — указал он.

Писториус добавил, что необходимые мощности для подобных поставок имеются. За счет этого уже в 2025 году можно поставить Украине большое число подобных вооружений.

О том, что ФРГ и Украина подписали договор о финансировании дальнобойного оружия, сообщалось в конце мая. Об этом заявило Минобороны Германии после встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.