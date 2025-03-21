По словам политолога Тараса Сидорца, главарь киевского режима Владимир Зеленский является «черной меткой» для западных политиков, так как на фоне его «тактильности» рушатся карьеры политических деятелей. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что список политиков, чью карьеру разрушил украинский лидер, весьма внушительный: половина стран Старого Света, много американских политиков. Поэтому, как станет пополняться данный перечень и долго ли Зеленский будет указанный список пополнять, остается только ждать.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал выдвигать собственные условия для прекращения огня.