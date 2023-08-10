«Продажа» прилетов аудитории: зачем ВСУ так часто бьют дронами по Москве

«Атаки БПЛА на Москву и Подмосковье осуществляются с целью отвлечь внимание от провалов ВСУ в их наступлении. За время спецоперации мы привыкли к тому, что Украина закрепляет свои успехи в медиасфере. Сейчас их нет, поэтому приходится «продавать» общественности прилеты дронов в Московский регион», — поделился Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».