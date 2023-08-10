«Продажа» прилетов аудитории: зачем ВСУ так часто бьют дронами по Москве
Политолог Ванифатов объяснил, чем Украина пытается прикрыть неудачи на передовой
Фото: [rosguard.gov.ru]
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отраженной попытке атаки беспилотниками. Один из них был уничтожен силами ПВО в Калужской области, второй — в районе ЦКАД. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Политолог Алексей Ванифатов считает, что частые атаки БПЛА связаны с неудачами Украины в ходе контрнаступления.
«Атаки БПЛА на Москву и Подмосковье осуществляются с целью отвлечь внимание от провалов ВСУ в их наступлении. За время спецоперации мы привыкли к тому, что Украина закрепляет свои успехи в медиасфере. Сейчас их нет, поэтому приходится «продавать» общественности прилеты дронов в Московский регион», — поделился Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Эксперт также отметил, что заявления о приеме Украины в НАТО рассчитаны на такой же медиаэффект и призваны отвлечь внимание от неудач ВСУ на передовой.
«Такие заявления направлены на собственных граждан для повышения морального духа в условиях неудачного контрнаступления», — добавил собеседник издания.
Ранее политолог подробно разобрал ситуацию с атаками беспилотников.