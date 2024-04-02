Политолог Скачко: Зеленский сохранит власть, продлив военное положение

Украинский лидер Владимир Зеленский может еще долгое время оставаться на своем нынешнем посту, продлевая военное положение в стране, таким образом он может удерживать власть. Соответствующее предположение сделал обозреватель издания «Украина.ру» Владимир Скачко в интервью для URA.ru .

По словам эксперта, на Украине в данный момент происходит диктатура, при которой президент единолично удерживает власть, и ни один другой орган власти не работает так, как должен. Все находится под управлением Зеленского, а он – под управлением своих западных кураторов, подчеркнул он.

Обозреватель также выразил мнение, что по истечению президентского срока, Зеленскому могут попросту придумать новую должность для дальнейшего удержания власти. Объяснил он такую возможность тем фактом, что в украинском законодательстве нет такого понятия, как «исполняющий обязанности президента».

Ранее глава офиса Зеленского Подоляк сообщил о том, что украинский президент будет реформировать правительство.