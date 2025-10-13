Заявления Дональда Трампа о возможных поставках крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму вызвали широкий резонанс в международном экспертном сообществе. По мнению заведующего отделом Украины Института стран СНГ Ивана Скорикова, резкий поворот в риторике Трампа обусловлен осознанием невозможности реализации самостоятельной политики в рамках западного альянса. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, изначально пытавшийся играть роль «доброго полицейского», американский лидер столкнулся с категорическим неприятием европейскими партнерами любого учета российских интересов, что вынудило его занять более конфронтационную позицию. Эксперт отмечает, что Трамп фактически признал невозможность контроля над «украинским проектом», но при этом не намерен отказываться от его использования в качестве инструмента геополитического давления.

Политолог уточнил, что прагматичной составляющей новой стратегии Вашингтона становится перераспределение финансового бремя конфликта на европейских союзников. Пока европейские страны не готовы к полномасштабному финансированию военных действий и переводу собственного ВПК на военные рельсы, США ограничатся точечными поставками вооружений, сохраняя дистанцию от непосредственного участия в конфликте.

По его мнению, текущая позиция Трампа демонстрирует сочетание тактического прагматизма и стратегической конфронтации. Осознавая невозможность полного контроля над украинским кризисом, американская администрация выбирает роль наблюдателя, оказывающего символическую поддержку при одновременном переносе основных затрат на европейских партнеров, что позволяет сохранять влияние в регионе без прямого вовлечения в эскалацию конфликта.

