Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой на основе международных прав и территориальной целостности Украины. По словам политолога Ивана Скорикова, политики Незалежной манипулируют своими заявлениями о готовности к мирным переговорам, поскольку их вынуждает это делать усталость граждан страны от конфликта и неудач на фронте. Об этом сообщают « Известия ».

Скориков уточнил, что при этом многое зависит от адресата, кому данные заявления делаются. Так, если это произносится на внешнюю арену, то в данном случае идет нарратив о битве до последнего украинца, что Россия якобы не остановится на Украине и будет дальше завоевывать страны Старого Света и весь мир. Это делается, естественно, с целью демонизации России и выпрашивания все большего объема оружий.

По мнению эксперта, при обращении к гражданам Незалежной представители власти вводят «умиротворительные» нарративы, так как жители этой страны устали от военных действий, мобилизации, проблем с энергосистемой и экономикой. Киев столкнулся с тем, что милитаристский настрой государства запинается о реальность, так как «заманить» всех в ряды Вооруженных сил не удалось, убедить мир, что Россия проиграет и падет, тоже. Российская экономика выстояла, а ее армия ведет наступательные действия.

Он добавил, что Киеву выгодна заморозка конфликта, поскольку в таком случае «просроченный» президент Владимир Зеленский сможет отменить военное положение и переизбраться, обманывая граждан о постепенном переходе к миру, а армия накопит новые силы для эскалации.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за мирные переговоры вместо антироссийских санкций.