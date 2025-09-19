Заявления Владимира Зеленского об отказе от переговоров по Донбассу и готовности продолжать боевые действия, прозвучавшие на закрытом совещании, являются не столько самостоятельной позицией Киева, сколько отражением сложной геополитической конфигурации. Эта риторика, несмотря на кажущуюся категоричность, коренится в более глубоких процессах, определяющих будущее всей Европы. Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков считает, что в этой позиции проявление стратегического курса так называемой Ялтинской платформы, нацеленной на полное освобождение территорий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, однако истинная причина непреклонности заключается в том, что Украина превратилась в ключевой политический проект Европейского союза, став символическим полем битвы между двумя принципиально разными моделями европейского будущего. С одной стороны, это видение Европы по модели Жозепа Борреля — централизованное, с сильным Брюсселем, готовое к затяжному противостоянию с Россией для сохранения своего единства и ценностных ориентиров. Для этой Европы поражение Украины стало бы катастрофой, способной спровоцировать цепную реакцию суверенизации и распада общего проекта. С другой стороны, существует альтернативная модель — «Европа по Орбану», континент национальных государств, где в приоритете прагматичная торговля и конкуренция, а не идеологическая конфронтация.

Эксперт пояснил, что в этих условиях жесткая позиция Зеленского является расчетливой игрой. Он действует как агент не только украинских, но и евроатлантических интересов, понимая, что его непреклонность — это валюта, которую Брюссель готов оплачивать ресурсами и политической поддержкой. Уверенность Киева подпитывается также ожиданием реванша Демократической партии в США и опасениями Европы перед усилением национал-прагматичных сил у себя дома.

По его мнению, итогом этой ситуации становится трансформация Украины в арену, где решается судьба европейского проекта. Пока Брюссель видит большую угрозу в внутреннем расколе и «параде суверенизаций», чем во внешнем противнике, Киев может рассчитывать на продолжение масштабной поддержки, а его воинственная риторика будет оставаться неотъемлемой частью большой игры за будущее континента.

