Президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой продать ему ЗРК «Patriot» за $50 млрд, сообщает Bild. Однако глава Белого дома отклонил его просьбу.

Новое соглашение США и Украины по полезным ископаемым предполагает возврат Киевом денежных средств за полученную от Вашингтона помощь. Текущая версия документа пересекает почти все красные линии, согласованные ранее представителями двух стран.

В частности, Украине частично утрачивает суверенитет, что противоречит планам Киева стать членом ЕС, пишут украинские СМИ. Если решение о начале выплат будет принято, то после этого все страны, ранее поддерживающие киевский режим, могут потребовать возврата своих денег, считают украинские журналисты.

Ранее сообщалось о том, что лидеры ЕС пытались объединиться с Трампом против Китая.