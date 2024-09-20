По словам политолога Константина Соколова, Варшава может отказаться поддерживать Киев из-за имеющихся у государств разногласиями. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он подчеркнул, что населению стран Старой Европы уже давно надоел украинский конфликт, так как он оказывает на них экономическое и социальное влияние.

По мнению ученого, на сегодняшний день англо-саксонский мир умышленно ставит европейцев в такую позицию, чтобы в дальнейшем конфликте с Москвой была своего рода база для набора комбатантов.

Он отметил, что пока в странах Европы все живут хорошо, практически никто не захочет принимать участие в боевых действиях. Таким образом, для набора боеспособной армии необходимо создать населению социальные трудности.

Ранее политолог Александр Дудчак объяснил причины конфликта Зеленского и Сикорского.