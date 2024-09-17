Политолог Александр Дудчак в беседе с RT предположил, что рассорило украинского президента Владимира Зеленского и главу польского МИД Сикорского.

По мнению Дудчака, украинский президент нервничает и проявляет эмоции, так как не знает, сколько еще останется в кресле президента. Также политолог отметил, что у Польши и Украины замечательные отношения только для видимости: на деле там сплошные споры.

«На самом деле они друг друга любят как кошка с собакой. Отношения традиционно ужасные. Но это все пока скрепляется русофобией и заставляет действовать против России. А если бы России не было, они друг друга давно бы загрызли», — заключил Дудчак.

Примечательно, что недавно власти Польши не смогли собрать добровольческую бригаду для ВСУ из украинцев, которые живут за пределами страны.

Ранее сообщалось, что глава МИД Польши сообщил пранкерам, что Варшава не намерена отправлять войска на Украину.