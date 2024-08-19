В Германии заявили об ограничении военной помощи Незалежной, поскольку новых денежных средств в бюджете страны на данные цели на сегодняшний день нет из-за жесткой экономии со стороны офиса канцлера ФРГ Олафа Шольца и министерства финансов. По словам политолога Дмитрия Солоннникова, Берлин вынужден ограничить военную помощь Киеву в связи с экономическими проблемами в Германии и предстоящими выборами в бундестаг. Об этом сообщили «Известия».

Он добавил, что при наличии внутренних экономических проблем в Германии это не политическое решение, не изменение курса нынешнего кабинета, а всего лишь вынужденная реакция на ситуацию, складывающуюся в экономике и социальной жизни Германии.

По мнению эксперта, также правящая коалиция «Светофор» имеет неутешительные перспективы на выборах в бундестаг в следующем году. Однако с точки зрения отношения к Москве и Киеву ничего не изменилось: Россия — враг, должна проиграть, Запад должен победить, однако пока с меньшим финансовым участием Германии.

Ранее политолог Алексей Ярошенко пояснил, почему прекращение Германией поддержки Украины невозможно.