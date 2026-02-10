Разговоры о скором мирном соглашении по Украине вновь активизировались, но на этот раз они подкреплены конкретными сроками. По данным источников, Киев и Вашингтон обсуждают график, согласно которому проект документа может быть готов к марту, а в мае — вынесен на референдум одновременно с президентскими выборами. Этот сценарий выглядит как идеальная дорожная карта для американской администрации, которой позарез нужна дипломатическая победа перед ноябрьскими выборами в Конгресс. Однако, как отмечает политолог Дмитрий Журавлев, такой график — скорее тактический сигнал, чем реальный план. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, организовать полноценные выборы и референдум в сжатые сроки технически почти невозможно — для этого потребовалась бы заблаговременная подготовка, которой пока не видно. Кроме того, существует фундаментальное противоречие: с Киевом, который, по мнению эксперта, не настроен соблюдать договоренности, вести переговоры крайне сложно. Ключевые вопросы — статус новых регионов и внеблоковый статус Украины — упираются в конституционные ограничения обеих сторон, создавая практически неразрешимый правовой тупик.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на внешнее давление и желание Вашингтона получить быстрый результат, реальные перспективы мирного урегулирования остаются туманными. Референдум мог бы стать теоретическим выходом, позволив Киеву легитимно принять непопулярные решения, но для его проведения нужно время и политическая воля, которых пока нет. Итогом этого витка дипломатии может стать не подписание соглашения, а лишь демонстрация того, насколько глубоко противоречия между сторонами и как сильно они зависят от внутренней политики ключевых игроков, прежде всего США.

Ранее сообщалось, что США и Украина обсуждали возможность достижения соглашения уже в марте.