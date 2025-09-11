Политолог спрогнозировал последствия убийства активиста Кирка для США

Убийство консервативного активиста Чарли Кирка стало очередным тревожным симптомом глубинного раскола в американском обществе. Как отмечает политолог-американист Малек Дудаков, это далеко не первый случай политического насилия в США — волна противостояния продолжает нарастать. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, за последний год страна уже столкнулась с двумя покушениями на Дональда Трампа и серией убийств региональных конгрессменов. Нынешнее преступление, совершенное при ярком освещении в СМИ, лишь подтверждает опасную тенденцию: культурные войны и политическая поляризация достигли точки, где насилие становится привычным инструментом борьбы.

Эксперт добавил, что Трамп, вероятно, попытается использовать ситуацию для ужесточения мер безопасности и усиления риторики о преступности. Однако эффективность этих шагов ставится под сомнение — правоохранительная система США переживает системный кризис, а преступник до сих пор не найден.

По его мнению, в перспективе это означает дальнейшую эскалацию насилия. Раскол продолжит углубляться, а способность властей контролировать ситуацию будет снижаться. Америка вступает в период нестабильности, где политические разногласия все чаще решаются не на выборах, а на улицах.

