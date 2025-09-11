Стало известно, чем обернется для Трампа убийство Кирка

Убийство политического активиста Чарли Кирка стало тревожным симптомом углубляющегося раскола в американском обществе. Как отмечает политолог Андрей Кортунов, это преступление, совершенное средь бела дня, демонстрирует крайнюю степень поляризации и нетерпимости в политической борьбе. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, трагическое событие будет иметь далекоидущие последствия. С одной стороны, оно может спровоцировать ужесточение позиций сторонников Трампа, которые укрепятся в убеждении о необходимости бескомпромиссной борьбы с политическими оппонентами. С другой — противники республиканцев также могут перейти к более радикальным действиям.

Эксперт добавил, что лично для Дональда Трампа гибель Кирка представляет серьезную потерю. Молодой активист был эффективным проводником идей республиканцев среди студенческой аудитории, где традиционно преобладают левые взгляды. Его способность работать с молодежью и привлекать новых сторонников делала его фигурой особой значимости.

По его мнению, хотя работа Кирка, вероятнее всего, будет продолжена другими активистами, его отсутствие ощутимо сузит возможности республиканцев по расширению электоральной базы. Это событие не только углубляет политический кризис, но и ставит тревожный вопрос о будущем американской политической культуры, где насилие становится инструментом разрешения идеологических разногласий.

Ранее политолог Монтян заявила, что убитый Чарли Кирк не был русофилом.