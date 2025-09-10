Политолог Николай Стариков предостерег от упрощенной трактовки событий в Непале, где школьники участвуют в массовых беспорядках с поджогами тюрем. В эфире радио Sputnik эксперт подчеркнул , что объяснение протестов исключительно блокировкой социальных сетей является поверхностным и не отражает реальной картины.

Раскрывая суть происходящего, Стариков обратил внимание на скоординированный характер действий протестующих, где одни демонстрируют с плакатами, другие применяют крайние меры вплоть до убийства полицейских, а третьи ведут снайперскую стрельбу с крыш для создания жертв и дискредитации властей. Такой многоплановый сценарий, по мнению политолога, свидетельствует о хорошо спланированной операции, а не о стихийном возмущении молодежи.

Проводя исторические параллели, эксперт напомнил о схожих событиях на Украине, где аналогичные методы использовались для дестабилизации обстановки и смены политического режима. Это указывает на возможное внешнее влияние и использование отработанных технологий цветных революций.

В итоге Стариков призывает анализировать ситуацию в Непале через призму геополитики, а не социальных протестов. События демонстрируют классический сценарий дестабилизации, где молодежь становится инструментом в руках опытных организаторов, преследующих далеко идущие политические цели, а не просто выражающих недовольство ограничением цифровых свобод.

Ранее россиянам объяснили, как покинуть Непал во время протестов без риска для жизни.