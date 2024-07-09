Политолог Стаценко назвал неприемлемым вступление Украины в НАТО

Источники телеканала CNN рассказали, что на саммите НАТО в Вашингтоне будет принята декларация с необратимым вступлением Украины в альянс. В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» политолог Алексей Стаценко пояснил, что это приведет лишь к эскалации конфликта.

Отмечается, что на необратимости вступления Украины в НАТО настаивают именно в США. Этот шаг будет прямым нарушением обещаний членов альянса, не расширять его на восток.

«НАТО просто демонстрирует, что они готовы воевать до последнего украинца. Для России вступление Киева в альянс неприемлемо. Если это решение будет принято, то можно забыть о переговорах или каких-то других мирных инициативах. Запад снова демонстрирует, что они лишь хотят получать прибыль», — пояснил Стаценко.

Эксперт добавил, что ранее именно отказ от вступления Украины в НАТО был одним из ключевых условий для начала мирных переговоров, которые озвучил президент России Владимир Путин.

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