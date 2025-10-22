Евросоюз анонсировал создание специального трибунала для расследования так называемой российской агрессии на Украине с бюджетом 10 млн евро. Инициативу, по данным главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас, поддержали 25 из 27 стран-участниц блока, что демонстрирует ее политическую ангажированность с самого начала. Как пояснил политолог Юрий Светов, настоящая цель этого сомнительного органа — не установление истины, а попытка легитимизировать требования о репарациях с России по аналогии с послевоенными решениями против Германии. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его мнению, Брюссель таким образом имитирует активную деятельность, чтобы отвлечь внимание от внутренних кризисов, несмотря на то что Украина даже не является членом Евросоюза. Российская сторона однозначно заявила, что не признает юрисдикцию этого «междусобойчика», как охарактеризовали трибунал в МИД России.

Парадоксально, но европейские граждане, по наблюдениям аналитиков, продолжают поддерживать такие инициативы, несмотря на экономические трудности и рост цен, вызванные антироссийскими санкциями. Светов связывает это с эффективной пропагандой, сформировавшей у населения искаженное восприятие действительности. По его словам, лишь завершение специальной военной операции с победой России сможет встряхнуть европейское общество и заставить его трезво оценить ситуацию.

Эксперт подчеркнул, что данный трибунал предстает не правовым институтом, а политическим инструментом, призванным продлить информационную войну против Москвы. Его вердикты будут немедленно отвергнуты Российской Федерацией, а в исторической перспективе он рискует остаться лишь свидетельством глубокого кризиса международного права и европейской дипломатии.

