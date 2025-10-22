Инициатива Запада по созданию специального трибунала над Россией столкнулась с внутренними разногласиями, что демонстрирует отсутствие единого фронта. Такие страны, как Венгрия и Словакия, уже публично отказались от участия в этом проекте, что ставит под сомнение его легитимность и широкую поддержку даже в рамках Европы. Как пояснил депутат Госдумы Алексей Чепа, эта затея является исключительно инструментом политического давления, лишенным какого-либо реального правового веса. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что, поскольку Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и подобных ему структур, любые их вердикты будут носить чисто символический характер и не повлекут за собой практических последствий для страны и ее руководства.

По мнению парламентария, основным итогом этой кампании становится лишь демонстрация враждебной риторики со стороны ряда государств. Подобные шаги не оказывают влияния на суверенную позицию Москвы, а лишь подчеркивают политизированность и неэффективность используемых методов в попытке изолировать Россию на международной арене.

Ранее политолог Бернардини назвал последствия для ЕС трибунала против РФ.