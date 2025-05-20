Вчера состоялся третий по счету телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Путин назвал разговор с Трампом весьма содержательным и весьма откровенным, а американский лидер отказался от новых антироссийских санкций. Политолог Юрий Светов рассказал, почему глава Белого дома Дональд Трамп не хочет вводить новые санкции в отношении Москвы. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, лидеры стран Старого Света убеждали Трампа быть жестким, требовательным и вводить против России санкции, а он заявил, что имеется перспектива. Это своего рода регулярный американский стиль — дубинка и морковка, однако российского президента не заманить в подобные ловушки. Трамп вносит хаос в свою политику совершенно намеренно. Так, любая американская политика сводится к одному — Незалежная является удобной болевой точкой, чтобы давить на Россию и в то же время на ее территории можно кое-что заработать.

Эксперт подчеркнул, что целью американского лидера является возврат денежных средств, затраченных на помощь киевскому режиму, удерживая Москву на коротком поводке, а потом заставить Европу заниматься Украиной, с тем условием, чтобы оружие для этого они закупали в Штатах.

Ранее европейские дипломаты заявили о крупной победе России.