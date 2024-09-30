По словам политолога Юрия Светова, результаты выборов во Франции России не касаются, в том числе и судебный процесс против Марин Ле Пен, который может закрыть ей путь к президентскому креслу. Об этом сообщает Life.ru.

Он подчеркнул, что в европейских странах сегодня отсутствуют силы, способные изменить отношение к Москве, и только победа российской армии на Украине может изменить это отношение.

По мнению эксперта, французское общество привыкло к тому, что за грехи политиков ловят, поэтому сочувствие к Марин Ле Пен в обществе отсутствует, и смысл преследования ее – чисто политический.

Ранее он рассказал, чем закончится суд над лидером «Национального объединения» Франции.