После беседы президентов РФ и США Россия прекратила огонь по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Тем не менее украинские войска продолжили атаки, причем не только по инфраструктуре, но и по гражданским объектам. Политолог Юрий Светов рассказал, какие последствия ожидают Киев за срыв договоренностей, а также зачем Незалежная продолжает удары. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, Путин, разговаривая с Трампом, обратил его внимание на «недоговороспособность» украинских властей. Киев не придерживается никаких достигнутых соглашений. К тому же поддержка лидера киевского режима из стран Старого Света подзуживает его к этому: мол, надави еще немного на Россию, и она дрогнет. Однако не учитывается то, что Россия это без ответа не оставит.

Эксперт пояснил, что целью украинских атак является оценка того, можно ли надавить на Россию, и выставить ее государством, которое не желает мира. На фоне этого президент Финляндии Александр Стубб уже призвал «вооружить Украину до зубов», чтобы обеспечить свою безопасность.

По его мнению, Москва сегодня ведет мирные переговоры не с Киевом, а с Вашингтоном. И Штатам было сказано прекратить поставлять Незалежной оружие и передавать разведывательные данные, что неизбежно привело бы к быстрому окончанию конфликта.

Политолог добавил, что удары украинской армии по российским гражданским объектам являются попыткой надавить на россиян.

Ранее политолог Аграновский заявил, что Киев нарушит энергетическое перемирие для провокации РФ.