Политолог Светов назвал суть угроз Ирана уничтожить Израиль

По словам политолога Юрия Светова, угрозы Тегерана уничтожить Израиль являются частью информационной войны. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что реальные боевые действия сопровождаются масштабной пропагандой, в которой принимают участие даже ряд отечественных интернет-СМИ.

По мнению эксперта, в целом обе стороны активно применяют угрозы и пропагандистские заявления. Так, Израиль заявляет об уничтожении главных военных объектов и командного состава Ирана, в том числе руководителей Корпуса стражей Исламской революции, а также угрожает лично верховному лидеру страны Али Хаменеи, в свою очередь, в ответ иранские силы клянутся продолжить войну до полного уничтожения Израиля.

Ранее он назвал последствия переключения США на Израиль для Украины.