Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте предупредил вновь избранного президента Штатов Дональда Трампа, что неудачная для Запада сделка по Киеву станет серьезной угрозой для Вашингтона и приведет к большему сближению России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Политолог Юрий Светов рассказал, на самом ли деле это так и будет ли Трамп прислушиваться к данным «предостережениям». Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, эта ситуация напоминает фильм «Хвост виляет собакой»: изначально украинский лидер приказывает мировым лидерам не разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего глава МИД ФРГ Анналена Бербок делает руководству КНР «замечания», а теперь и сам Рютте, который, по существу, является всего лишь клерком.

Эксперт подчеркнул, что в действительности все это выглядит смешно и нелепо. Однако нельзя исключать, что период «междувластия» в Штатах, когда Трамп еще не прошел процедуру инаугурации президента, дал возможность всем американским марионеткам «подраспуститься».

По его мнению, в целом Трамп плевать хотел на подобные предупреждения, ибо еще ранее заявлял о том, что европейские члены блока должны платить за ту безопасность, которую им гарантируют американцы. Помимо этого, в ходе президентской кампании Трамп заявлял, что если европейские участники альянса не станут выделять необходимый объем средств, то их пустят на самотек.

Ранее сообщалось, что Рютте призвал Киев отложить мирные переговоры до получения большей помощи.