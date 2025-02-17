Политолог Светов пояснил, что следует ожидать от переговоров в Эр-Рияде

По словам политолога Юрия Светова, американский лидер Дональд Трамп не стремится углубляться в детали украинского конфликта, в связи с чем на предстоящих переговорах в Саудовской Аравии можно ожидать осторожные формулировки, вроде «обсуждение состоялось», «достигли принципиальных договоренностей», и не более того. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что на сегодняшний день у российского и американского лидеров разные, весьма далекие позиции. Хотя их и сближает стремление урегулировать конфликт в Незалежной, однако для главы Белого дома это сделка, а для нашего президента это переговоры о мире и о гарантиях долгосрочной безопасности России.

По мнению эксперта, у американской стороны, возможно, имеется уверенность в том, что она сможет заставить Москву принять их условия. Однако российская сторона никогда не согласится на такие условия, что и создает основную сложность в переговорах.

Он уточнил, что в лучшем случае на первой встрече состоится некий обмен предварительными условиями, мнениями и пометки по плану дальнейшего движения. При условии наметок общего плана и нахождения точек соприкосновения необходимо будет это все обсудить уже внутри своих стран, переговорить с главными партнерами и затем уже перейти к следующему раунду.

Ранее Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США в Эр-Рияде.