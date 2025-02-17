Ушаков рассказал о настрое российской делегации перед переговорами с США в Эр-Рияде

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил о деловом настрое российской делегации перед предстоящими переговорами с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.

Российская делегация отправилась в Эр-Рияд для проведения важных переговоров с американскими представителями. В состав группы вошли помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров, действующие по прямому поручению главы государства.

Перед вылетом Ушаков отметил, что российская сторона четко понимает поставленные задачи и настроена на конструктивный диалог. Кроме того, Ушаков отметил, что настрой у делегации боевой. Встреча высокопоставленных дипломатов запланирована на вторник и станет важным шагом в направлении восстановления полноформатных российско-американских отношений.

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, основной темой переговоров станет комплексное восстановление двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном. Это первая за долгое время встреча представителей двух стран такого высокого уровня на территории третьего государства.

Ранее депутат Верховной рады и член движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил о том, что США заставят Украину признать итоги переговоров в Эр-Рияде.