Сенатор Карасин считает, что прорыва в выходе из кризиса у украинского президента в Париже не вышло

По словам сенатора верхней палаты парламента Григория Карасина, прорыва в выходе из кризиса у лидера Незалежной Владимира Зеленского в столице Франции не вышло. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что также не наблюдалось и особого ажиотажа во время встречи с Дональдом Трампом.

По мнению сенатора, в целом о встрече мало что известно, однако лицевая картинка была более чем показательной.

Ранее сообщалось, что СМИ в США подняли на смех Зеленского за безвкусную одежду на встрече в Париже.