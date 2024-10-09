Киев отменил запланированный в ноябре второй «саммит мира» по урегулированию украинского конфликта. Политолог Юрий Светов пояснил, почему Незалежная решила отменить саммит и о чем это свидетельствует. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, фактически мероприятие не отменено, а просто перенесено. В целом саммит не имел большого значения, а служил всего лишь информационным поводом для украинского лидера с целью заявить о «всемирной поддержке» его «плана мира».

Эксперт подчеркнул, что при этом даже западные кураторы пришли к мнению, что первый саммит без участия Москвы не имеет смысла с самого начала. Позже Киев решил провести второй саммит, на который Россию приведут в качестве участника с повинной головой, который выслушает указания и выполнит план Зеленского.

По его мнению, предполагалось, что украинский лидер уже представил свой «план победы» в США, затем обсудит его дополнительно с Вашингтоном, после чего и состоится саммит мира. Однако произошел облом – Байден в Германию не прилетает, где планировалась встреча его с Зеленским. Очередная встреча о помощи Украине на авиабазе «Рамштайн» в ФРГ отложена, в итоге стала непонятна судьба саммита. В результате указанный саммит, скорее всего, так и не состоится.

Ранее бывший помощник Пентагона Стивен Брайен заявил, что Зеленский отменил «мирный саммит» из-за нежелания лидеров приезжать.