Политолог Светов пояснил суть перестановок в украинском правительстве

В правительстве Незалежной начались существенные кадровые перестановки. Политолог Юрий Светов рассказал, что изменилось в составе украинского правительства, кого еще могут снять с должности и значит ли это что-то для России. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его словам, Москве должно быть глубоко наплевать на украинские кадровые перестановки, поскольку лидер Незалежной нелегитимен, поэтому и назначения в парламенте нелегитимны.

Эксперт уточнил, что в целом все перестановки ничего не дают, кроме определенных информационных поводов. При этом сложно сказать, и кто займет кресло главы МИД Украины.

Ранее политолог Богдан Безпалько назвал причины чисток в украинском правительстве.