Политолог Светов прокомментировал указ Трампа о приостановке помощи Украине

Избранный президент США подписал указ о приостановке всех программ помощи другим странам на срок в 90 дней. Политолог Юрий Светов в беседе с Инфо24 прокомментировал недавние действия Дональда Трампа.

По словам Светова, этот шаг направлен на тщательную проверку эффективности существующих программ и их соответствия внешнеполитическим интересам страны.

Тем не менее, Светов подчеркнул, что Трамп не имеет полномочий для отмены помощи Украине, утвержденной Конгрессом, а также не сможет остановить программы поддержки Израиля и Египта.

Политолог также отметил, что новый глава Белого дома не собирается отменять контракты военно-промышленного комплекса США, которые касаются поставок оружия и военной техники для Украины.

Светов выразил уверенность в том, что под руководством Трампа Россия не должна рассчитывать на какие-либо послабления со стороны Штатов.

Ранее сенатор Пушков пояснил, что необходимо Трампу для завершения украинского конфликта.