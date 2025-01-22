Сенатор Пушков пояснил, что необходимо Трампу для завершения украинского конфликта
В Совфеде назвали формулу, позволяющую Трампу завершить конфликт на Украине
Фото: [Соцсети]
По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, если американский лидер Дональд Трамп и его команда всерьез настроены добиться окончания украинского конфликта, то ему необходимо учитывать, что ключ к этому находится не в Евросоюзе, не в Британии, не во Франции и не на Украине, а в России. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он уточнил, что для разрешения украинского конфликта Трамп должен выйти на формулу, которая станет отвечать интересам безопасности РФ.
По мнению политика, стремления обойти данные интересы или пойти по пути давления на Россию оставят Трампа с нерешенной проблемой и сделают его наследником политики Байдена, весьма опасной и бесперспективной.
Ранее сенатор Рогозин назвал метод остановки украинского конфликта для США.