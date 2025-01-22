По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, если американский лидер Дональд Трамп и его команда всерьез настроены добиться окончания украинского конфликта, то ему необходимо учитывать, что ключ к этому находится не в Евросоюзе, не в Британии, не во Франции и не на Украине, а в России. Об этом сообщают Argumenti.ru.